VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Mercredi 2 décembre 2020

Derrière Charlie Dalin, la lutte fait rage. Si le skipper d'Apivia est pour le moment un solide leader dans cette édition du Vendée Globe, ses concurrents ont animé la course ces dernières heures. En effet,, alors qu'un tiers des bateaux a désormais passé le Cap de Bonne-Espérance et sont donc dans les eaux de l'océan indien. Au classement, la plus grosse chute du jour est logiquement à mettre au crédit de Sébastien Simon.et est actuellement à la recherche d'une zone plus calme pour tenter des réparations.« Il s'agit pour cette nuit de pouvoir sécuriser au maximum le bateau, de le solliciter le moins possible en limitant sa vitesse de progression et les contraintes associées pendant le passage du front ce soir puis d'échapper au gros de la dépression cette nuit », a indiqué ce dernier, qui a pour le moment « mis la course entre parenthèses », comme l'indiquait son équipe. Simon n'est pas le seul à avoir touché un OFNI, c'est également le cas de Samantha Davies, vers 19h.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 233 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 271Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 495Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 500Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 511Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 530Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 535Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 548Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 611Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course* bateau équipé de foils