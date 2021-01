Vendée Globe : Dalin toujours leader à quelques milles de l'arrivée

Le suspense reste total !

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mercredi 27 janvier 2021

Abandons :

On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. A quelques heures du grand retour des navigateurs du côté des Sables d'Olonne, le pointage de 5h00, heure française, de ce mercredi, montre que c'est toujours bel et bien le Français Charlie Dalin, sur Apivia, qui mène la flotte de la neuvième édition du Vendée Globe. Derrière, les positions se sont encore quelque peu resserrées.du leader de la prestigieuse épreuve de voiles.C'est ainsi que, jusqu'au bout, le suspense sera total. A noter que chaque marin suit sa propre stratégie. Si les deux premiers du classement ont choisi la route Sud, les trois autres, qui complètent le Top 5, ont pris l'option Nord.Rien n'est donc joué et les conditions météorologiques pourraient même avoir leur mot à dire, dans les soixante derniers milles.Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 49,03 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 57,8Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 152,61Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 182,84Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 264,15Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 320,78Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 421,67Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 575,18Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 811,89Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils