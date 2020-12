Le Cam : « Du bon sens et de la solidarité »



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Vendredi 18 décembre 2020

Dalin met la pression sur Bestaven ! Ses soucis visiblement désormais derrière lui, le skipper d'Apivia a fait une superbe remontée ce vendredi sur le Vendée Globe.En quelques heures, Dalin a refait presque la moitié de son retard sur Bestaven, qui a vu la concurrence revenir à grande vitesse alors que les trois premiers arrivent à hauteur de la Nouvelle-Zélande. Derrière les deux hommes, Thomas Ruyant (LinkedOut) a pris un chemin plus au nord et compte actuellement 150,8 milles de retard sur l'homme de tête.Alors que le jury international a accordé 16h15 de compensation à Le Cam suite à son aide pour le sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), le skipper de Yes We Cam ! est revenu sur cet épisode. «C'est un acte normal. Des fois, dans la vie de tous les jours, il devrait y avoir plus de solidarité. On ne devrait pas laisser les gens qui sont dans la détresse sans faire quelque chose, sans donner un peu de soi-même pour aider l'autre. Ça, c'est en général. Là, c'est un cas particulier. La personne n'est pas très à l'aise dans son petit bateau de survie.», a confié Le Cam, lors d'un entretien organisé par le Vendée Globe.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 57,5 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 150,8Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 348,2Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 362Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 371,3Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 402,3Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 413,7Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 488Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 521,5Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui seront réduites de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils