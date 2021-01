Vendée Globe : Dalin leader, mais...

[Classement 🏆]

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Mercredi 20 janvier 2021

Abandons :

Une fois n'est pas coutume, il ne faut pas forcément se fier au classement du Vendée Globe en l'état. Ce dernier pourrait en effet s'avérer trompeur. Ainsi, mercredi soir, au dernier pointage de la journée (22h00, heure française), si Charlie Dalin (Apivia) menait toujours la danse officiellement, avec 109 milles d'avance sur l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) et 117 sur Thomas Ruyant (LinkedOut), c'est pourtantBurton a en effet opté pour une trajectoire beaucoup plus à l'Ouest que Dalin qui devrait lui permettre de remonter en direction de l'anticyclone dans les trois jours. Contraint de composer avec un foil bâbord qui n'est pas pleinement opérationnel, le leader cherche, de son côté, surtout à serrer le vent au maximum pour raccourcir la distance autant que possible. De quoi préserver un suspense époustouflant depuis le départ déjà, et qui ne demande qu'à monter d'un cran encore.Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 109,54 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 117,26 millesLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 150,98Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 162,7Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 168Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 219,66Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 347,83Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 370,15Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 625,1Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils