Vendée Globe : Dalin continue de creuser l'écart en tête

Seguin conserve sa troisième place sur le podium

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mardi 19 janvier 2021

Abandons :

Ces derniers temps, le Vendée Globe n'a clairement pas ménagé son suspense. Pourtant, cette fois,sur son premier poursuivant. En effet, toujours deuxième, son compatriote Louis Burton (Bureau Vallée 2) accuse désormais un retard de près de 100 milles sur lui. Toutefois, il serait certainement trop tôt avant de crier victoire.Derrière Burton, la suite et fin de ce Top 10 n'a guère changé. Le podium reste complété par Damien Seguin (Groupe Apicil).Par rapport au dernier pointage, l'Allemand Boris Herrmann a, tout de même, repris la sixième position. Cependant, les écarts restent infimes. En effet, Herrmann ne compte que 0,07 milles d'avance sur son premier poursuivant, à savoir l'Italien Giancarlo Pedote.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 96,45 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 104,4Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 109,77Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 139,17Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 157,79Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 157,86Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 209,88Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 265,66Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 472,03Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils