Vendée Globe : Dalin confirme, la meute se rapproche

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 17h00 (heure française) - Vendredi 25 décembre 2020

Abandons :

Si Charlie Dalin (Apivia) reprend un peu d'avance par rapport à Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) en tête du Vendée Globe, on continue d'observer, pour le reste de la flotte. A partir de Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), toujours troisième, tous les skippers se sont ainsi rapprochés de la tête par rapport au pointage précédent. L'intégralité du top 10 se tient désormais en quasiment 300 milles (seul le dixième Maxime Sorel est légèrement au-dessus de cette barre, pointé à 305 milles de Dalin).En ce jour de Noël, les navigateurs ont bien sûr profité de l'occasion pour adresser leurs messages en vidéo, certains avec de magnifiques pulls adaptés."Profitez de ces moments, même en solo sous un plaid, sur le canapé, je serais preneur", rappelle Sorel, tandis que Herrmann se filme juste à côté de Le Cam. Toujours le mot juste, ce dernier conclut : "A tous ceux qui sont tout seuls, je le suis aussi, donc on est ensemble. Je vous embrasse très fort."Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 34 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 225,5Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 230,6Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 243,2Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 252,4Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 259Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 271,2Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 281,3Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 305,6Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils