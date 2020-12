Vendée Globe : Dalin accentue son avance, Burton reprend la troisième place

Seguin se replace à la sixième place

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mercredi 9 décembre 2020

Abandons :

Charlie Dalin reste sur sa lancée. Ce mercredi matin, au pointage de 5h00, heure française,, sur son premier poursuivant, à savoir son compatriote Thomas Ruyant, sur LinkedOut. Pourtant, actuellement, sur la route de la célèbre course de voile, les conditions météorologiques restent particulièrement compliquées. En effet, depuis ce mardi après-midi, Dalin affronte une véritable dépression, qu'il devrait pouvoir quitter dans quelques heures désormais.Une chose est sûre, comme le rapporte d'ailleurs le site internet officiel de l'organisation, le Tricolore fait actuellement preuve d'un véritable sang-froid, dans cette période pas forcément évidente. Si Thomas Ruyant est donc encore deuxième, derrière les choses ont évolué. En effet,, sur Maître CoQ IV. Dans le Top 10, un autre changement est à signaler. En effet, Damien Seguin, huitième au dernier pointage, remonte à la sixième place, alors que Boris Herrmann redescend à la septième position et Jean Le Cam est désormais huitième.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 285,13 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 336,04Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 349,03Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 423,27Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 487,84Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 496,66Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 504,01Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 576,02Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 691,33Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course* bateau équipé de foils