D'ici une semaine, on devrait commencer à avoir une idée du nom du vainqueur du Vendée Globe ! Le leader actuel, Charlie Dalin, pense en effet arriver le 27 ou le 28 janvier aux Sables d'Olonne. Reste à savoir si ce sera en tant que vainqueur... Le skipper d'Apivia compte ce mercredi matin 119 milles d'avance sur Louis Burton (Bureau Vallée 2), qui a décidé de prendre une route plus à l'Ouest (il est le seul à avoir pris cette option pour le moment), et qui devrait rejoindre les autres au sud des Açores, selon Dalin. "J’ai choisi l’intérieur du virage et on verra ce que ça donne par rapport à Louis qui a opté pour l’extérieur. Mais je pense qu’on va se retrouver sous les Açores : les routages deviennent de plus en plus précis et théoriquement, j’arriverai aux Sables d’Olonne entre le 27 et le 28 janvier. Mais il va falloir enchaîner les empannages et les changements de voile : il y aura encore du travail d’ici l’arrivée et il faudra bien gérer les fronts, les bascules…, a confié le leader lors d'une vacation. Depuis que nous avons traversé le pot au noir, on sort d’une phase où il a fallu gérer la courbe avec peu de manœuvres et peu de choix stratégiques, pour entrer dans une période où il faudra caler des empannages, opter pour une configuration de voiles, gérer les fronts, contrôler ses concurrents et surveiller le trafic maritime… Il va falloir être en forme, le plus reposé possible ou le moins fatigué possible ! Et lucide. » Derrière, les skippers classés entre la troisième et la septième place se tiennent en 102 milles. La lanterne rouge reste toujours le Finlandais Ari Huusela (Stark), qui fait tranquillement route vers le Cap Horn.

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Mercredi 20 janvier 2021

Abandons :

Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 119,03 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 125,68Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 132,09Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 178,33Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 183,01Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 227,88Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 349,06Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 352,37Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 621,18Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils