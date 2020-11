Vendée Globe : Dalin a encore creusé l'écart

Le Cam revient fort sur Ruyant !

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Vendredi 27 novembre 2020

Abandon :

Si cela continue, ses concurrents ne le reverront plus. Passé aux commandes de la flotte devant Thomas Ruyant (LinkedOut), mardi dernier tandis qu'Alex Thomson (Hugo Boss), ancien leader lui aussi mais seulement 11eme au dernier pointage, était victime d'une avarie de structure l'obligeant à s'arrêter pour réparer, Charlie Dalin (Avivia) est d'une efficacité redoutable en tête. Depuis qu'il a pris les devants, le Havrais n'a cessé d'augmenter son avance sur ses poursuivants, son dauphin Ruyant en premier lieu. Vingt-quatre heures après avoir compté une avance record depuis le départ de ce Vendée Globe depuis les Sables d'Olonne le 8 novembre dernier,Vendredi soir au pointage de 18h00,, quelques heures après que ce dernier, fortement ralenti mercredi par une avarie de foil, a découpé à la disqueuse cette pièce endommagée, qui risquait d'abîmer encore davantage son bateau. Une opération délicate qui a encore fait perdre beaucoup de temps à l'actuel deuxième de ce tour du monde en solitaire et sans escale ni assistance.Ce dernier ne possédait plus à 18h00 que 45 milles d'avance sur le doyen de la course. Pendant ce temps-là, Dalin, lui, est très loin.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 317,67 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 362,04Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 464,73Kevin Escoffier (FRA/PRB*) à 477,46Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 505,76Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 524,59Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 527,26Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 593,18Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 626,27Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de course* bateau équipé de foils