Vendée Globe : Burton sorti du pot au noir mais deuxième

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Lundi 18 janvier 2021

Abandons :

Le plus dur est passé pour Louis Burton ! Le skipper de Bureau Vallée a décidé de prendre une option plus à l'Ouest, ce qui lui a permis de sortir en premier du pot au noir. Il navigue désormais dans une zone à 18 noeuds, alors que certains de ses rivaux ne peuvent compter que sur des vents de 1 à 6 noeuds actuellement. Mais comme il s'est un peu éloigné du chemin le plus court, Burton n'est pas le leader actuel.Derrière, c'est très serré entre le troisième, Thomas Ruyant (LinkedOut), et le huitième, Benjamin Dutreux (Omia-Water Family), qui se tiennent en moins de 80 milles. Ils sont en tout cas neuf à avoir franchi l'équateur, et attendant le prochain, sans doute Maxime Sorel (V and B-Mayenne), qui se trouve au large du Brésil. Loin derrière, à plus de 5500 milles, les deux derniers Alexia Barrier (TSE-4myplanet) et Ari Huusela (Stark) viennent de passer le Point Nemo, le point océanique le plus éloigné de toute terre émergée.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 41,1 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 102,46Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 115,6Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 138,35Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 139,73Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 146,88Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 179,35Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 224,94Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 550,99Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils