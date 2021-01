Vendée Globe : Bestaven recule encore

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Jeudi 14 janvier 2021

Abandons :

La dégringolade se poursuit pour Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) ! Celui qui était encore large leader du Vendée Globe il y a quelques jours est désormais sixième, selon le pointage effectué à 18h00 ce jeudi. Mais la distance avec le leader n'est pas rédhibitoire, loin de là, puisqu'il ne se situe qu'à 95 milles du premier, Charlie Dalin (Apivia), alors que la tête de la flotte s'approche de l'Equateur.Le classement pourrait donc encore changer dans les prochaines heures. Et rappelons que Yannick Bestaven se verra re-créditer 10h15 à son arrivée aux Sables d'Olonne, pour s'être dérouté pour participer au sauvetage de Kevin Escoffier le 30 novembre dernier (6h00 pour Boris Herrmann, actuel 5eme sur SeaExplorer-Yacht Club de Monaco). « Je suis arrivé dans le mauvais timing dans la pétole, ce qui ne m’a jamais permis de me décaler à l’Est pour me recaler devant les autres, a expliqué Bestaven dans un communiqué de son équipe. Il me tarde de sortir de cette mauvaise posture qui dure depuis plusieurs jours, ça devrait durer encore un peu moins de 48 heures jusqu’à Recife. Je pense qu’il y aura encore une barrière dans l’Atlantique Nord, un arrêt-buffet, j’espère que ça me donnera l’occasion de rattraper le retard que j’aurai accumulé. » En 26eme et dernière position, on retrouve toujours Sébastien Destremau, sur Merci, à plus de 72 000 milles. Le skipper est désormais au sud de la Nouvelle-Zélande.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 20,39 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 55,02Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 67,88Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 88,94Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 95,65Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 168,43Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 197,49Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 232,02Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 201,94Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course* bateau équipé de foils