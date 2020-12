Vendée Globe : Bestaven fait mieux que résister

Rien à espérer pour les poursuivants de Bestaven ?



[Classement 🏆]

Découvrez les positions des skippers du 23 décembre à 5h. Suivez toute la flotte ici ▶️ https://t.co/VCRuHElplC#VG2020 pic.twitter.com/cIfTZCtnOd

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 23, 2020

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mercredi 23 décembre 2020

Abandons :

Charlie Dalin (Apivia), un temps en tête de la course lui aussi, ne désespère pas de revenir d'ici à l'arrivée de ce Vendée Globe dans le sillage de Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Et mieux encore : de le coiffer au poteau. N'en déplaise au Havrais, sur le papier, la mission s'annonce des plus compliquées, pour ne pas dire impossible.Et en dépit des assauts de ses poursuivants, Dalin en premier lieu,Ainsi, alors que les trois premiers bateaux au classement - Thomas Ruyant (LinkedOut) occupe toujours la troisième place provisoire, à 179 milles du leader - traversent actuellement une zone de calmes en plein milieu du Pacifique Sud -Au pointage de 5h00 ce mercredi, 44eme jour de course, le skipper Maître CoQ IV comptait« Yannick fait un sans-faute », déplorait presque Ruyant mardi, conscient qu'il serait très difficile d'aller chercher l'homme de tête. La nuit de mardi à mercredi - nuit parfaite pour un Bestaven pas loin d'être écœurant de domination - est venue le confirmer un peu plus encore.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 92 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 179Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 301Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 343Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 354Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 382Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 390Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 423Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 586Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils