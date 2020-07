Vendée Arctique : Tripon et Seguin abandonnent, Ruyant toujours devant

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 22h00 - Lundi 6 juillet 2020

Au troisième jour de course sur la Vendée Arctique, Thomas Ruyant a creusé un bel écart et se trouve désormais au large des côtes Ouest de l'Irlande, après avoir dépassé le Fastnet, point de passage obligé de cette course qui va amener les skippers jusqu'à l'Islande, puis aux Açores, avant le retour en Vendée.Cette journée a été marquée par deux abandons : ceux de Damien Seguin (Groupe APICIL) et Armel Tripon (L'Occitane en Provence). Seguin était retourné dans la matinée dans son port d'attache de Port-la-Forêt, suite au bris de son support d’alternateur, ce qui restreint la capacité de recharge totale des batteries, et il a pris la décision de ne pas repartir. Quant à Tripon, il a vu deux lisses longitudinales se fracturer, alors qu'elles avaient été réparées suite à une collision avec un OFNI le 21 juin. Contraint à l'abandon, il pourra tenter de se qualifier pour le Vendée Globe (qui partira le 8 novembre) en réussissant un parcours de 2000 milles avant le 15 septembre. Damien Seguin, lui, est déjà qualifié pour le prestigieux tour du monde en solitaire. Il reste encore 17 skippers en course dans cette Vendée Arctique.Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 30,5 milles du leaderCharlie Dalin (FRA/Apivia) à 33,6Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 57,8Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer - YC de Monaco) à 64,2Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)