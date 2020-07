Vendée Arctique : Le meilleur départ pour Thomas Ruyant

Cette année, comme en 2016, c’est une course entre New York et Les Sables d’Olonne qui devait servir de préparation au Vendée Globe au mois de juin. Mais la pandémie de coronavirus est arrivée et les organisateurs ont dû plancher sur un autre parcours, et c’est finalement la Vendée Arctique qui est née de leur imagination, et qui permettra donc aux skippers de la catégorie Imoca (monocoques de 18,28m de long) de se préparer au mieux avant le Vendée Globe, qui débutera le 8 novembre. Vingt marins (tous testés avant le départ) ont pris le départ ce samedi, pour un parcours en forme de triangle d’environ 6600 kilomètres, via le sud-ouest de l’Islande, les Açores et retour aux Sables d’Olonne. La course devrait durer douze à quatorze jours. Au pointage de 21h30, après un peu plus de six heures de course, c’est Thomas Ruyant qui menait la flotte, sur LinkedOut, et se trouvait au sud de Belle-Ile-en-Mer.



VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 21h30 - Samedi 4 juillet 2020

1- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 3 486,2 noeuds de l'arrivée

2- Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 1,3 noeuds du leader

3- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 1,8

4- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer - YC de Monaco) à 4,7

5- Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 4,9

