Uruguay, starting-block, Jürgen Klinsmann : Les 30 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1930 : L’Uruguay, premier vainqueur du Mondial



L’Uruguay remporte la finale de la première édition de la Coupe du Monde de football sur le score de 4 buts à 2 face à l’Argentine.



1948 : Le starting-block fait sa première apparition aux JO



Lors des premières épreuves de qualification du 100 mètres des Jeux Olympiques de Londres, une importante innovation technique fait son entrée dans les courses de sprint. Le starting-block, dispositif destiné à faciliter le départ dans les épreuves d’athlétisme sur piste, est officiellement autorisé lors de ces JO.



1966 : L'Angleterre triomphe à domicile



À domicile, l’Angleterre remporte la première et unique Coupe du Monde de son histoire après sa victoire (4-2) face à la RFA.

Naissance

Jürgen Klinsmann (football) né en 1964



Ce buteur prolifique a été l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football allemand. Au cours de ses vingt ans de carrière professionnelle, il a remporté les plus grands trophées des compétitions de football, dont une Coupe du Monde en 1990 et un championnat d’Europe de football en 1996 avec l’équipe d’Allemagne. Après la fin de sa carrière de joueur, il s’est reconverti entraîneur et a dirigé l’équipe d’Allemagne de 2004 à 2006, le Bayern Munich de juillet 2008 à avril 2009 et puis les États-Unis de 2011 à 2016.