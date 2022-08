Triathlon - Ch.Europe : La France titrée sur le relais mixte

Une médaille d'or en cachait une autre pour l'équipe de France en triathlon. Vingt-quatre heures après le sacre chez les hommes sur l'épreuve individuelle de Léo Bergère, titré devant ses compatriotes Pierre Le Corre et Dorian Coninx, pour, à l'arrivée, un triplé historique pour le triathlon français, un autre trio tricolore a en effet fait résonner lui aussi la Marseillaise dans le ciel de Munich lors des Championnats d'Europe. Bergère, encore lui, Emma Lombardi, Dorian Coninx, le médaillé de bronze de samedi, et Cassandre Beaugrand ont été sacrés champions d'Europe du relais mixte, dimanche en Bavière. Immense favori de ce relais mixte, avec trois médaillés en individuel au départ, et ce en l'absence du chef de file du triathlon français Vincent Luis, absent lors de ces Championnats d'Europe, le quatuor a tenu son rang lors de cette journée proposant 300m de natation, 7,2km de vélo et 1,6 km de course à pied.

Deux mois après le cinquième titre mondial

Bergère-Lombardi-Coninx-Beaugrand ont devancé l'Allemagne de 33 secondes, tandis que la Suisse complète le podium, à 49 secondes des Français, qui ont confirmé au passage qu'ils restaient les meilleurs sur la discipline. En juin dernier, les Tricolores (le relais étaient alors composés de Lombardi, Luis, Beaugrand et Le Corre) étaient ainsi déjà montés sur la plus haute marche du podium lors des Mondiaux. Une habitude pour les Bleus, qui affichent cinq sacres mondiaux à leur palmarès depuis que le format a été créé, même si, à Tokyo l'été dernier, ils avaient dû se contenter du bronze olympique. Le triathlon et l'équipe de France, c'est un tandem qui marche... fort.