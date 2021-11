Transat Jacques Vabre : Les positions sont figées

Maxi Edmond de Rothschild, LinkedOut, Primonial et Redman peuvent sérieusement commencer à y croire ! Leaders de leurs catégories respectives sur la Transat Jacques Vabre, les quatre bateaux ont consolidé leur avance durant la nuit et le trophée se rapproche au fil des milles, même si une avarie est toujours possible, bien sûr. Franck Cammas et Charles Caudrelier, les leaders de la catégorie Ultime, devraient arriver mardi soir en Martinique, et la concurrence est résignée. "Maxi Edmond de Rothschild est un peu loin devant, mais ils ont très bien régatés depuis le début et ils connaissent bien leur bateau donc rien à dire", reconnaissait Armel Le Cléac'h, deuxième à 376 milles, lors d'une vacation. En Imoca, les vainqueurs sont attendus jeudi en fin d'après-midi, et Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont toutes les chances d'être les grands gagnants. Le duo a passé la marque de Fernando de Noronha vendredi soir et compte 26 milles d'avance sur Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia).

Les OceanFify devant les Ultime... pour le moment

En OceanFify, Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont 37 milles d'avance sur Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) et sont actuellement plus proches de l'arrivée que les Ultime (car leur point de passage obligé était fixé plus au Nord), mais ils devraient être dépassés dans les prochaines heures. Les vainqueurs sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi. Enfin, en Class40, les gagnants ne devraient arriver que le mardi 30 et il y a des chances qu'il s'agisse d'Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco qui viennent de passer le Cap-Vert et ont 38 milles d'avance sur leurs dauphins.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 9h00 - Samedi 20 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 1440,4 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 376,68 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 439,83

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 929,54

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1337,54



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 1873,6 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 25,64 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 74,13

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 351,5

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 369,96

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1099,6 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 37,44 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 62,76

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 147,77

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 156,7

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2044,9 milles de l'arrivée

2- Charles-Louis Mourruau-Andrea Fantini (Guidi) à 30,59

3- Aurélien Ducroz-David Sineau (Crosscall) à 52,57

4- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 55,09

5- Ivica Kostelic-Calliste Antoine (Croatia Full of Life) à 54,41

…