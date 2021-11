Transat Jacques-Vabre : Les positions restent très stables, sauf en Class 40

La Martinique se rapproche pour Franck Cammas et Charles Caudrelier. A bord de Maxi Edmond de Rothschild, le duo de tête de la catégorie Ultime longe la zone d’exclusion situé au large du Brésil et conserve une marge de quasiment 400 milles sur Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI). Ces derniers peuvent également voir venir avec François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) qui compte quasiment 100 milles de retard sur eux. Après avoir passé la marque placée au niveau de l’archipel Fernando de Noronha, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) conservent la main en catégorie Imoca. Le duo de tête maintient Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) à quasiment 40 milles quand Jérémie Beyou et Christophe Petit (Charal) continuent à suivre en troisième position.

Ça bouge en Class 40 !

La hiérarchie n’a pas plus bougé en OceanFifty. Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) conservent une marge de 40 milles sur Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) alors que le deuxième passage dans le Pot-au-noir se précise. « Notre stratégie c’est de commencer rapidement, d’aller à fond et de finir en sprint ! », a déclaré Sébastien Rogues au site officiel de la Transat Jacques-Vabre. Sam Goodchild et Aymeric Chappelier (Leyton), quant à eux, complètent le podium provisoire. Pour voir du changement, c’est en catégorie Class 40 qu’il faut regarder. Alors que la tête de course a obliqué pour traverser l’Atlantique, Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) ont changé de dauphin. Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg (Volvo) ont gagné deux places pour pointer au deuxième rang devant Charles-Louis Mourruau et Andran Fantini (Guidi) mais les écarts sont ténus. Ivica Kostelic, accompagné de Callsite Antoine (Croatia Full of Life) ne sont qu’à un peu plus de trois milles du podium.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 21h00 - Samedi 20 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 1176,4 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 388,78 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 484,06

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 903,13

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1241,94



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 1700,8 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 38,75 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 66,54

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 307,88

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 335,66

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 868,9 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 40,59 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 59,63

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 146,44

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 150,22

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2004,8 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 16,93

3- Charles-Louis Mourruau-Andrea Fantini (Guidi) à 24,17

4- Ivica Kostelic-Calliste Antoine (Croatia Full of Life) à 27,52

5- Aurélien Ducroz-David Sineau (Crosscall) à 35,54

…