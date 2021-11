Transat Jacques Vabre : Changement de leader en OceanFifty

Un choix payant pour Sébastien Rogues et Matthieu Souben ! Les deux skippers de Primonial ont choisi de passer par l'ouest des Canaries, alors que leurs concurrents sont passés au coeur de l'archipel, et cela leur permet de prendre le tête de la catégorie OceanFifty après cinq jours de course. "La nuit dernière nous avons joué à fond pour accélérer. Matthieu et moi étions tous les deux non stop sur le pont. Cette nuit était bien engagée et ce fut un joli clin d’œil pour moi de raser les côtes de Madère car j’y avais gagné la première étape de la Mini en 2011, il y a tout juste 10 ans. Une nuit à la fois nostalgique et bien sympathique !", a commenté Sébastien Rogues, dont le bateau compte désormais 18,5 milles d'avance sur les anciens leaders, Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio). Dans les trois autres catégories, aucun changement de leader n'est à signaler. Les meilleurs Ultime vont bientôt arriver au Cap Vert, les meilleurs Imoca aux Canaries et les meilleurs Class40 au sud du Portugal.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 19h00 - Vendredi 12 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 5789,6 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 66,32 milles du leader

3- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 106.55

4- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 110,93

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 543,56



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 4406,5 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 22.75 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 27,86

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 33.1

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 50,12

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 4105,9 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 18,51 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 33,3

4- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA - 1001 sourires) à 87,73

5- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 100,94

…



CLASS 40

1- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 3581,3 milles de l'arrivée

2- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 2,19 milles du leader

3- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 7,04

4- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco) à 7,91

5- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 9,88

…