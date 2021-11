Franck Cammas et Charles Caudrelier toujours devant mais au ralenti. Arrivés dimanche dans le Pot-au-Noir, les deux leaders de la classe Ultime, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, ont vu leur avance diminuer considérablement sur leurs poursuivants François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue), deuxièmes, et Armel Le Cléac'h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), depuis qu'ils naviguent dans cette zone que redoutent tous les skippers pour sa capacité à pouvoir leur réserver à tout moment des conditions de navigations des plus complexes et extrêmement dangereuses, avec des grains parfois très violents et soudains. Toutefois, si les deux hommes de tête n'ont d'autre solution pour le moment que de limiter la casse, ils peuvent aussi s'estimer heureux, dans la mesure où ils auraient pu tout perdre dimanche, lorsqu'ils se sont retrouvés à deux doigts d'heurter un cargo en plein empannage. "Le cargo ne nous a pas vus et nous n’avons pas entendu nos alarmes, raconte Charles Caudrelier, encore marqué. Franck a poussé la barre en grand pour empanner. Le cargo nous a frôlé, il est passé à trente mètres de nous, moins que la longueur du Maxi Edmond de Rothschild… On s’est retrouvé à le longer. C’est dans ces moments-là que tu te sens tout petit…"

Les Imoca, c'est la bataille !



Une énorme frayeur (heureusement sans conséquence) pour les deux leaders des Ultimes et une bataille qui fait toujours rage chez les Imoca. Ainsi alors que les meilleurs naviguent le long des côtes africaines, la flotte est de nouveau dominée par le tandem constitué de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, sur LinkedOut. Les deux hommes sont repassés il y a quelques heures devant les ex-leaders Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia), qui ont choisi de passer par l'Ouest, tandis que les troisièmes Jérémie Beyou et Christopher Petit (Charal) ont opté pour une trajectoire à l'Est.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 08h00 - Lundi 15 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 4728,8 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 97,84 milles du leader

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 119,53

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 171,75

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 584,05



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 3618,7 milles de l’arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 6,95 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 31,67

4- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team - MALAMA) à 51,93

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 66,04

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 3022,2 milles de l'arrivée

2-Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 200,37 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 209,13

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 279,83

5- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 282,45

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2975,2 milles de l'arrivée

2- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 8,47 milles du leader

3- Jonas Gerckens-Bonoit Hantzperg (Volvo) à 11,03

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 26,97

5- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 36,38

…