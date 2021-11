Transat Jacques Vabre : Cammas et Caudrelier s'imposent en Ultime

Quel triomphe pour Maxi Edmond de Rothschild ! Leaders depuis le deuxième jour de course, Franck Cammas et Charles Caudrelier, seuls au monde, ont coupé la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à 10h16 heure de Martinique ce mardi, 15h16 en métropole, et s'imposent donc dans la catégorie Ultime. Le duo de skippers a bouclé son parcours (le plus long de toutes les catégories de la compétition, puisqu'il s'agissait des bateaux les plus rapides) en 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes, parcourant 9262,13 milles depuis le Havre, via le point de passage obligé de Trindade (à l'Est du Brésil), à une moyenne de 24,01 noeuds.



C'est fait ! 🏁

🏆 Franck Cammas & @CCaudrelier remportent la #TransatJacquesVabre 2021 en Ultime ! 🍾



⏱ Après 16j 01h 49m 16s, le duo du Maxi Edmond de Rothschild inscrit son nom dans l'histoire de la #RouteDuCafé 👊@LH_LeHavre | @RegionNormandie | @cmtMartinique pic.twitter.com/mAEZkPrOFT



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 08h00 - Mardi 23 novembre 2021

ULTIME

IMOCA

OCEANFIFTY

CLASS 40

François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 100,46 milles de l'arrivéeArmel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 101,64Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 963,4Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1073,89Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 162,79 milles du leaderJérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 224,65Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 657,46Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 694,53Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivé le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12sSam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivé le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43sArmel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 158,9 milles de l'arrivéeThibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 160,9 milles de l'arrivéeIan Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 37,06 milles du leaderJonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 38,41Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 38,85Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 40,93