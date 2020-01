Tennis de table : Les Bleus iront aux Jeux de Tokyo

Les Bleus verront Tokyo. Obligée de terminer parmi les neuf premiers du Tournoi de qualification olympique de Gondomar (Portugal) pour valider son billet pour les Jeux 2020, l'équipe de France a atteint son objectif vendredi soir en disposant aisément en huitièmes de finale de la Slovaquie (3-0) et en se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Vainqueurs du double, comme ils l'avaient déjà fait contre le Danemark au match précédent, Emmanuel Lebesson et Tristan Flore ont montré la voie à Simon Gauzy, vainqueur ensuite de Lubomir Pistej. Les Bleus ne se trouvaient alors plus qu'à un succès de la délivrance. Lebesson, encore lui, a apporté cette libération en disposant ensuite du numéro 1 adverse Wang.

Pas gagné du tout pour les Bleues !

Les Françaises, de leur côté, gardent espoir pour les Jeux, mais elles n'y sont pas encore. Vendredi, elles se sont inclinées sèchement en huitièmes de finale face aux Taïwanaises. Ce qui les oblige maintenant à remporter le tableau de repêchage ce week-end pour pouvoir arracher le dernier ticket en jeu pour le Japon. Les Bleues devront d'abord disposer de l'Inde, avant de se frotter au Portugal ou aux Pays-Bas en demi-finales. Sans droit à l'erreur.