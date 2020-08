Surf : Les championnats du monde 2020 reportés à mai 2021

Les organisateurs n’ont pas voulu prendre de risques

Avant Tokyo, les meilleurs surfeurs du monde auront rendez-vous au Salvador. Initialement prévus en mai dernier, les championnats du monde 2020 auront finalement lieu du 8 au 16 mai 2021, toujours en Amérique Centrale. L’Association Internationale de surf (ISA) a confirmé que ces Mondiaux, malgré les nouvelles dates fixées à deux mois des Jeux Olympiques de Tokyo, qui verront la discipline faire ses débuts, seront qualificatifs pour l’événement. En effet, les cinq meilleurs hommes et les sept meilleures femmes au classement final des Mondiaux et qui n’ont pas encore validé leur billet pour Tokyo obtiendront leur sésame pour ce qui sera un événement marquant dans l'histoire de la discipline.Président de l’ISA, Fernando Aguerre a confirmé que le report des Mondiaux à mai 2021 est lié à l’incertitude autour de la crise sanitaire. « Etant donné la tendance mondiale concernant le coronavirus, nous avons décidé qu’il est dans les meilleurs intérêts pour la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées de reporter les Jeux Mondiaux de surf à l’année 2021, a confié ce dernier dans un communiqué. Nos décisions ont été et resteront guidées par les experts de santé publique et les autorités locales. Nous sommes constamment en liaison avec nos partenaires et parties prenantes, y compris la World Surf League. Nous sommes confiants sur le fait que ce report va nous mettre dans les meilleures conditions afin d’organiser une édition sécurisée et spectaculaire de cet événement sur la route des Jeux Olympiques. » Ces Mondiaux seront une étape de préparation supplémentaires pour les cadors de la discipline à quelques semaines de Tokyo.