Super G de Saalbach-Hinterglemm (H) : Kilde triomphe, Pinturault grappille

COUPE DU MONDE (H) / SUPER G DE SAALBACH-HINTERGLEMM (AUTRICHE)

Classement final - Vendredi 14 février 2020

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 58"30

2- Mauro Caviezel (SUI) à 0"15

3- Thomas Dressen (ALL) à 0"31

4- Christian Walder (AUT) à 0"52

5- Mattia Casse (ITA) à 0"61

6- Alexis Pinturault (FRA) à 0"63

7- Travis Ganong (USA) à 0"64

- Andreas Sander (ALL) à 0"64

9- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"65

10- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"96

...

13- Johan Clarey (FRA) à 1"06

18- Nils Allègre (FRA) à 1"36

20- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"59

26- Roy Piccard (FRA) à 2"78

...



Abandons : Matthias Mayer (AUT), Beat Feuz (SUI), Steven Nyman (USA)...