Super-G de Lake Louise (F) : La surprise Rebensburg

Elle n’avait remporté que deux Super-G pendant les premières années de sa carrière, en 2012 et 2013, et voilà qu’elle en remporte un deuxième en 2019 ! Après Soldeu en mars dernier à l’occasion des finales de Coupe du Monde, Viktoria Rebensburg, grande spécialiste du slalom géant (14 victoires) a ajouté un quatrième Super-G à son palmarès en triomphant à Lake Louise (Canada) ce dimanche. Partie avec le dossard 7, l’Allemande de 30 ans s’est imposée en 1’20, avec 35 centièmes d’avance sur la surprenante Italienne Nicol Delago, partie avec le dossard 31 et qui signe son deuxième podium en Coupe du Monde, et 42 sur la Suissesse Corinne Suter. La reine du ski mondial, Mikaela Shiffrin, a dû se contenter de la dixième place mais reste largement en tête de la Coupe du Monde au classement général (avec 237pts d’avance sur Rebensburg). Ester Ledecka, gagnante de la descente de vendredi et quatrième de celle de samedi, a pris une décevante 30eme place. Côté français, la meilleure spécialiste de la vitesse, Romane Miradoli a terminé 17eme. Prochain rendez-vous : à St-Moritz (Suisse) pour un Super-G samedi prochain.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE LAKE LOUISE (CANADA)

Classement final - Dimanche 8 décembre 2019

1- Viktoria Rebensburg (ALL) en 1'20"00

2- Nicol Delago (ITA) à 0"35

3- Corinne Suter (SUI) à 0"42

4- Stephanie Venier (AUT) à 0"53

5- Mirjam Puchner (AUT) à 0"77

6- Tamara Tippler (AUT) à 1"06

7- Federica Brignone (ITA) à 1"07

8- Nicole Schmidhofer (AUT) à 1"10

9- Tina Weirather (LIE) à 1"11

10- Mikaela Shiffrin (USA) à 1"18

...

17- Romane Miradoli (FRA) à 1"47

26- Laura Gauché (FRA) à 2"43

31- Jennifer Piot (FRA) à 2"75

...



Abandons : Joana Haehlen (SUI), Sofia Goggia (ITA), Patrizia Dorsch (ALL)...