Super G de Hinterstoder (H) : Bonne opération pour Pinturault

Sixième victoire en carrière pour Vincent Kriechmayr ! L’Autrichien de 28 ans a remporté le Super G de Hinterstoder, dans des conditions météo favorables, alors que le combiné avait été reporté la veille (reporté à dimanche, le géant ayant été décalé à lundi, ndlr). Déjà vainqueur du Super G de Val Gardena il y a deux mois, Kriechmayr, parti avec le dossard 1, décroche sa deuxième victoire de la saison. Il a devancé de cinq centièmes le Suisse Mauro Caviezel, et de huit centièmes l’Autrichien Matthias Mayer.

Kilde chute, Pinturault en profite !

Mais cette course était surtout l’occasion de voir la suite de la bataille à trois que se livrent Aleksander Aamodt Kilde (dossard 7), Alexis Pinturault (4) et Henrik Kristoffersen (32) dans la course au gros globe de cristal. Et c’est le Français qui a réussi la meilleure opération ! Quatrième de ce Super G, soit le quatrième meilleur résultat de sa carrière dans la discipline, « Pintu » a pris de gros points, alors que Kilde a chuté et a été contraint à l’abandon, et que Kristoffersen, pour le tout premier Super G de sa carrière, a terminé 22eme, à 3’’48. Il glane donc 9 points contre 50 pour Pinturault. Au classement général, Kilde ne compte donc plus que 65 points d’avance sur Kristoffersen et 74 sur le Français. Mauro Cavizel prend quant à lui la tête du classement du Super G au détriment de Kilde. Il compte trois points d’avance sur Kriechmayer et 29 sur Kilde, alors qu’il ne reste plus que deux Super G à disputer cette saison.

Allègre dans le Top 10

Si Alexis Pinturault a brillé, c’est également le cas de Nils Allègre, qui a terminé septième, soit le meilleur résultat de sa carrière en Super G. Les autres Français ont revanche déçu, en terminant dans un tir groupé au-delà de la 25eme place, à plus de quatre secondes de Kriechmayr. Rendez-vous dimanche pour le combiné !



COUPE DU MONDE (H) / SUPER G DE HINTERSTODER (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 29 février 2020

1- Vincent Kriechmayr (AUT) en 1'33"08

2- Mauro Caviezel (SUI) à 0"05

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"08

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"24

5- Beat Feuz (SUI) à 0"93

6- Kjetil Jansrud (NOR) à 1"15

7- Nils Allègre (FRA) à 1"58

8- Mattia Casse (ITA) à 1"65

9- Emanuele Buzzi (ITA ) à 1"67

10- Gino Caviezel (SUI) à 1"94

...

27- Johan Clarey (FRA) à 4"15

28- Blaise Giezendanner (FRA) à 4"21

29- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 4"22

30- Roy Piccard (FRA) à 4"24

33- Mathieu Faivre (FRA) à 4"29

...



Abandons : Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Thomas Dressen (ALL), Andreas Sander (ALL)...