Sports de glace : Péchalat désormais seule candidate à la présidence de la Fédération, les autres candidats se retirent

L'élection va-t-elle finalement avoir bien lieu ? Il ne resterait désormais plus qu'une candidate pour la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG), pour succéder à Didier Gailhaguet, qui a récemment démissionné après des scandales sexuels dans le patinage artistique.A quelques heures de la tenue de cette fameuse élection, trois des quatre candidats, à savoir Michel-Ange Marie-Calixte, Gilles Jouanny et Damien Boyer-Gibaud, ont pris la décision de se retirer, en raison de la progression du coronavirus. Pour eux, cette assemblée générale ne peut tout simplement pas se tenir, en raison de la situation actuelle.Via un communiqué, ils ont motivé ce choix : « Alors que tous les efforts des Français et des acteurs du monde du sport sont concentrés à cet instant à lutter contre l'épidémie, la Fédération défraye une fois de plus la chronique en s'occupant, elle, prioritairement de ses petites affaires au détriment de la santé de ses élus, des enfants et de ses athlètes. »: « Cette démarche exclut, contrairement aux dispositions statutaires, toute présence des licenciés et personnes habilitées à y assister. Que reste-t-il de la démarche associative et démocratique de cette élection ? Aux yeux de la France, sous les feux des projecteurs et à l'heure où les licenciés demandent de la transparence, voilà encore une décision qui entache un peu plus la crédibilité de notre organisation. »Dans ce communiqué, Nathalie Péchalat, première à se lancer pour cette élection, est bien loin d'être épargnée : « Nous refusons catégoriquement de nous associer à un nouveau scandale qui frappe notre Fédération :» Péchalat n'a pas cosigné ce communiqué « puisqu'elle n'a pas été consultée », selon ses proches. Sauf surprise de dernière minute, elle sera donc la nouvelle présidente de la FFSG.