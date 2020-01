Daniel Yule est comme chez lui à Madonna di Campiglio ! Vainqueur de ce même slalom la saison dernière, le Suisse a récidivé sur la Canalone Miramonti. Mis sous pression par Henrik Kristoffersen, qui avait pris la tête de la course juste avant son passage, le skieur de Champex-Ferret n’a pas craqué et s’impose avec 15 centièmes d‘avance sur le Norvégien. Ce dernier profite de l’occasion pour s’emparer du dossard rouge de leader de la Coupe du Monde aux dépens de Clément Noël pour deux petits points. Mais le Français s’est battu comme un lion pour résister. Seulement huitième de la première manche, le skieur de Val d’Isère a tout donné sur ce tracé concocté par l’entraîneur de l’équipe de Norvège et, grâce au meilleur temps de la manche, a pu remonter au troisième rang afin de signer son troisième podium en quatre slaloms cette saison.

Tout bénéfice pour Pinturault

Egalement en difficulté lors de la première manche avec une dixième place, Alexis Pinturault s’est réveillé sur les pentes italiennes. Avec le deuxième temps de la manche, le Tricolore a pu remonter cinq places afin de finir cinquième de ce slalom de Madonna di Campiglio. Un résultat qui lui permet de prendre 45 points au classement de la Coupe du Monde et, donc, de reprendre la première place du classement général à Aleksander Aamodt Kilde pour un point, le Norvégien étant plus friand d’épreuves de vitesse que de slalom. Seul un autre Norvégien, Sebastian Foss-Solevaag, a pu se glisser entre les deux Français, à la quatrième place. Jean-Baptiste Grange, 24eme de la première manche, a pu remonter sept positions et terminer 17eme de ce slalom de Madonna di Campiglio. La plus belle remontée est à l’actif du Suisse Sandro Simonet qui, profitant d’être le premier à passer sur cette seconde manche, a gagné 18 places et termine à la 12eme position.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Slalom de Madonna di Campiglio (Italie) - Deuxième manche (Classement final) - Mercredi 8 janvier 2020

1- Daniel Yule (SUI) en 1’35’’60

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’15

3- Clément Noël (FRA) à 0’’25

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’30

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’60

6- Tanguy Nef (SUI) à 0’’85

7- Stefan Hadalin (SLO) à 1’’34

- Dave Ryding (GBR) à 1’’34

9- Manfred Moelgg (ITA) à 1’’39

10- Johannes Strolz (AUT) à 1’’40

...

17- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’81

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Alexis Pinturault (FRA) 475 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 474

3- Henrik Kristoffersen (NOR) 471

4- Dominik Paris (ITA) 454

5- Matthias Mayer (AUT) 362

...



Classement de la Coupe du Monde de slalom

1- Henrik Kristoffersen (NOR) 242 points

2- Clément Noël (FRA) 240

3- Daniel Yule (SUI) 190

4- Andre Myhrer (SUE) 175

5- Alexis Pinturault (FRA) 174

...



Si vous avez manqué la première manche...



En trois jours, Clément Noël est passé du bonheur d’une victoire à Zagreb à une course plus difficile. Avec le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de la spécialité, le skieur de Val d’Isère est passé un peu à côté de sa première manche à Madonna di Campiglio. Parti fort, il a commis une erreur dans la pente de la Canalone Miramonti et concédé huit dixièmes au Suisse Daniel Yule, vainqueur sur cette même piste la saison passée. Ce dernier, très solide sur la deuxième partie de manche, a su remonter trois dixièmes de retard sur un Henrik Kristoffersen très revanchard après sa 19eme place en Croatie pour devancer le Norvégien de 19 centièmes. Andre Myhrer complète le podium de ce premier tracé à quatre dixièmes devant la surprise Alexander Khoroshilov et son dossard 25.

Pinturault pas mieux que Noël

Parti juste après Clément Noël, avec le dossard numéro 8, Alexis Pinturault a confirmé ses difficultés en slalom. Passé à côté à Levi avant de s’imposer à Val d’Isère, le skieur de Courchevel n’a cessé de perdre du temps sur Daniel Yule au fil de cette première manche avant de couper la ligne d’arrivée avec 91 centièmes de retard sur le Suisse. Une contre-performance qui, tout comme son compatriote, va l’obliger à forcer lors de la deuxième manche afin d’espérer remonter dans la hiérarchie. Alors que Victor Muffat-Jeandet a enfourché à mi-distance, Jean-Baptiste Grange a concédé une seconde et demie au meilleur temps mais verra la deuxième manche, contrairement à Julien Lizeroux, qui échoue pour 23 centièmes. La jeune garde française avec Thibaut Favrot, 45eme, a manqué le coche tout comme Robin Buffet, qui n’a pas terminé le parcours.