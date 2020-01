Slalom de Kitzbühel : Braathen surprend, les Bleus dans le coup

Il fêtera ses 20 ans en avril prochain, mais le voilà déjà en tête d'un slalom de Coupe du Monde ! Le Norvégien Lucas Braathen, parti avec le dossard 34, a réussi le meilleur temps du slalom de Kitzbühel ce dimanche. Il a réussi une magnifique fin de parcours, sur une piste pas trop dégradée, pour terminer avec 33 centièmes d'avance sur Daniel Yule et 42 sur Michael Matt, des skieurs bien plus expérimentés. Le Norvégien parviendra-t-il à gérer la pression lors de la deuxième manche ? Réponse à partir de 13h30... Du côté des Français, cette première manche permet d'avoir quelques espoirs, au moins de podium sinon de victoire, avec la cinquième place d'Alexis Pinturault à 62 centièmes de Braathen et la neuvième place de Clément Noël à 78 centièmes. Tout semble possible !



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE KITZBÜHEL (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 26 janvier 2020

1- Lucas Braathen (NOR) en 50"49

2- Daniel Yule (SUI) à 0"33

3- Michael Matt (AUT) à 0"42

4- Marco Schwarz (AUT) à 0"60

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0"62

6- Alex Vinatzer (ITA) à 0"66

7- Anton Tremmel (ALL) à 0"68

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"75

9- Clément Noël (FRA) à 0"78

10- Tanguy Nef (SUI) à 0"80

...

12- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 0"84

17- Julien Lizeroux (FRA) à 1"03

29- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"39

...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Loic Meillard (SUI), Albert Popov (BUL), Andre Myhrer (SUE), Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR), Steven Amiez (FRA) ...



Abandons : Alexander Khoroshilov (RUS), Trevor Philp (CAN)...