Ski de fond - Sprint de Planica (H) : Le beau cadeau de Chanavat

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE PLANICA (SLOVENIE)

Classement final - Samedi 21 décembre 2019

1- Lucas Chanavat (FRA) en 2'14"41

2- Federico Pellegrino (ITA) à 0"40

3- Erik Valnes (NOR) à 0"83

4- Sindre Bjoernestad Skar (NOR) à 1"92

5- Richard Jouve (FRA) à 4"67

6- Haavard Solaas Taugboel (NOR) à 12"21