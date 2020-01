Ski de fond - Sprint de Dresde (H) : Chanavat vainqueur !

Vainqueur de son premier sprint de Coupe du Monde le 21 décembre dernier à Planica, Lucas Chanavat n'a pas attendu longtemps pour remporter le deuxième ! Le fondeur français de 25 ans s'est de nouveau imposé ce samedi, à Dresde en Allemagne ! Meilleur temps des qualifications, et vainqueur de son quart de finale et de sa demi-finale, Chanavat était clairement le plus fort, et il l'a confirmé en finale, en s'imposant avec 61 centièmes d'avance sur le Norvégien Sindre Bjoernestad Skar et 96 sur le Suédois Johan Haeggstroem. Un autre Français était présent en finale, en la personne de Renaud Jay, mais il n'a pas pu faire mieux que cinquième. Valentin Chauvin et Richard Jouve avaient quant à eux été éliminés en quarts, alors qu'Arnaud Chautemps et Tom Mancini n'avaient pas franchi le cap des qualifications.



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE DRESDE (ALLEMAGNE)

Classement final - Samedi 11 janvier 2020

1- Lucas Chanavat (FRA) en 2'14"81

2- Sindre Bjoernestad Skar (NOR) à 0"61

3- Johan Haeggstroem (SUE) à 0"96

4- Paal Troean Aune (NOR) à 1"04

5- Renaud Jay (FRA) à 1"24

6- Haavard Solaas Taugboel (NOR) à 1"68