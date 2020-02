Ski de fond - Sprint de Drammen (H) : Un podium pour Jouve

La Coupe du Monde de sprint classique faisait étape à Drammen, en Norvège, ce mardi, et un Français est parvenu à monter sur le podium ! Il s'agit de Richard Jouve, qui a pris la troisième place de la finale. Il termine derrière les deux Norvégiens Johannes Hoesflot Klaebo et Eirik Brandsdal. Le fondeur tricolore de 24 ans décroche ainsi son septième podium en Coupe du Monde (dont un par équipes), et le tout premier en style classique. Il occupe actuellement la 29eme place de la Coupe du Monde de ski de fond, et la 8eme place de la Coupe du Monde de sprint.



Trois autres Français participaient à ce sprint de Drammen : Lucas Chanavat a été éliminé en quarts de finale, alors que Baptiste Gros et Valentin Chauvin n'ont pas franchi le stade des qualifications.



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT CLASSIQUE DE DRAMMEN (NORVEGE)

Classement final - Mardi 12 mars 2019

1- Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) en 2'37"90

2- Eirik Brandsdal (NOR) à 0"89

3- Richard Jouve (FRA) à 2"17

4- Sondre Turvoll Fossli (NOR) à 3"34

5- Oskar Svensson (SUE) à 3"63

6- Paal Troean Aune (NOR) à 4"01