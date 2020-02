Ski de fond - Sprint de Cogne (H) : Un podium pour Chanavat !

Le ski de fond français a brillé dans la station italienne de Cogne, dans le Val d'Aoste où l'on parle français ! Lucas Chanavat (24 ans) est en effet monté sur le podium, alors que quatre de ses compatriotes étaient parvenus à franchir le cap des qualifications. Le fondeur du Grand Bornand a décroché la troisième place, et monte ainsi sur le septième podium de sa carrière en Coupe du Monde, le sixième en individuel. Il a été à la lutte pour la victoire tout au long de la finale, disputée sur un parcours de 1,6km et le podium a rapidement été assuré, les trois autres finalistes ayant pas mal de retard. Mais dans l'emballage final, Chanavat n'a rien pu faire face à Federico Pellegrino, le grand favori vice-champion olympique, qui évoluait à domicile. La photo-finish a dû départager le Français et Francesco De Fabiani, l'Italien lui aussi né à Aoste prenant finalement la deuxième place pour quelques centimètres.



Si un seul Français est monté sur le podium, ils étaient en revanche cinq en quarts de finale : Renaud Jay et Richard Jouve ont été éliminés à ce stade, alors que Baptiste Gros et Tom Mancini avaient accompagné Lucas Chanavat en demi-finales. Mais seul le fondeur du Grand Bornand a franchi cette dernière marche...



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE COGNE (ITALIE)

Classement final - Samedi 16 février 2019

1- Federico Pellegrino (ITA) en 3'09"01

2- Francesco De Fabiani (ITA) à 0"48

3- Lucas Chanavat (ITA) à 0'51

4- Simeon Hamilton (USA) à 3"91

5- Sondre Turvoll Fossli (NOR) à 4"03

6- Marcus Grate (SUE) à 27"90