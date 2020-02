Ski de fond - Championnats du monde (H) : La France remporte le bronze en relais

Après les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud, le relais masculin français de ski de fond (4x10km) a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde de Seefeld (Autriche), ce vendredi après-midi. Adrien Backscheider, Maurice Manificat, Clément Parisse et Richard Jouve composaient ce fameux relais et ont terminé la course derrière la Norvège et la Russie. La France a fait une très belle course d'équipe et Jouve, lors du dernier relais, l'a conclue au sprint, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, face au Finlandais Perttu Hyvarinen. A la mi-course, les Bleus comptaient 34 secondes de retard sur la tête. Troisième relayeur, Clément Parisse avait alors réussi à combler une partie du retard des siens. Lors de son passage de relais à Richard Jouve, la France ne comptait plus que 7 petites secondes de retard sur la Finlande. La suite, on l'a connaît.