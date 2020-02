Ski alpin - Super-G de Garmisch-Partenkirchen (F) : Suter surprend toutes les autres favorites, Gauthier au pied du podium

Et de deux ! Ce dimanche, à l'occasion du Super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), la Suissesse Corinne Suter a signé la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du Monde féminine de ski alpin, la deuxième de la saison, après celle acquise lors de la descente d'Altenmarkt-Zauchensee en Autriche. Médaillée de bronze lors des Mondiaux 2019 de Are en Suède, également en Super-G, la skieuse ouvre donc son compteur dans la spécialité, en Coupe du Monde. Le podium du jour est complété par l'Autrichienne Nicole Schmidhofer, à 0‘’43, et par la Suissesse Wendy Holdener, à 0‘’70. Cette dernière a bien cru voir son bien lui échapper, à cause d'une Française. En effet, partie avec le dossard numéro 24, Tiffany Gauthier est venue mourir à un petit centième du podium, en prenant la quatrième place finale, à 0‘’71.

Brignone est la grande perdante du jour

Belle prestation également pour Romane Miradoli, qui prend la huitième place. Madeleine Chirat et Laura Gauché n'ont pas réussi à aller au terme du parcours. Leader du classement général de la Coupe du Monde de la spécialité, l'Italienne Federica Brignone, qui n'a pas pu faire mieux que cinquième au final, cède son bien à la vainqueur du jour. Avant cette course, seize unités séparaient les deux skieuses. Désormais, Corinne Suter prend 39 unités d'avance sur sa nouvelle dauphine. Belle opération également au niveau du classement général pour la Suissesse, qui grimpe d'une place pour se retrouver désormais cinquième. Pour rappel, la native de Schwytz, qui a également bénéficié de l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, avait terminé 18eme du classement général de la Coupe du Monde l'an passé, soit déjà son meilleur résultat en carrière. Une belle progression donc pour elle, dans une saison qui n'est pas encore terminée.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Dimanche 9 février 2020

1- Corinne Suter (SUI) en 1'19‘’46

2- Nicole Schmidhofer (AUT) à 0‘’43

3- Wendy Holdener (SUI) à 0‘’70

4- Tiffany Gauthier (FRA) à 0‘’71

5- Federica Brignone (ITA) à 0‘’90

6- Stephanie Venier (AUT) à 0‘’93

7- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’01

8- Romane Miradoli (FRA) à 1‘’29

9- Petra Vlhova (SLQ) à 1‘’41

10- Marta Bassino (ITA) à 1‘’49

...



Abandons : Viktoria Rebensburg (ALL), Sofia Goggia (ITA), Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Anna Veith (AUT), Alice McKennis (USA), Nina Ortlieb (AUT), Ida Dannewitz (SUE), Madeleine Chirat (FRA) , Laura Gauché (FRA) ...



Non-partante : Nicol Delago (ITA).