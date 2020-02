Ski alpin - Slalom de Kranjska Gora (F) : Swenn Larsson prend les devants

Et si ce slalom de Kranjska Gora disputé en Slovénie, dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de ski alpin, bouleversait tout ? Dans cette discipline si particulière, les 25 derniers slaloms ont été remportés soit par Mikaela Shiffrin, soit par Petra Vlhova. Ce dimanche, l'Américaine est toujours absente, en raison du décès de son père. Quant à la Slovaque, elle est bien là mais elle n'a pas pu faire mieux que quatrième, lors de cette première manche, à 0‘’92 du meilleur temps. Ce dernier a été signé par Anna Swenn Larsson. La vice-championne du monde en titre de la discipline, qui compte six podiums en Coupe de Monde, n'a encore jamais remporté la moindre course.

L'heure d'Holdener ?

Lors de la seconde manche, la Suédoise devra toutefois se méfier notamment de la Norvégienne Nina Haver-Loeseth, deuxième à 0‘’50 et dont la dernière victoire en slalom, en Coupe du Monde, remonte à la saison 2015-16, à Santa Caterina, en Italie. Enfin, le podium a été complété par Wendy Holdener, troisième à 0‘’61. La Suissesse, vice-championne olympique en titre de la discipline, a une très belle carte à jouer, elle qui n'a jamais remporté le moindre slalom en Coupe du Monde, malgré un total particulièrement impressionnant de 23 podiums à son actif, dans la discipline. La seule Française présente, à savoir Joséphine Forni, partie avec le dossard numéro 49, n'a pas terminé.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE KRANJSKA GORA (SLOVÉNIE)

Classement de la première manche - Dimanche 16 février 2020

1- Anna Swenn Larsson (SUE) en 53‘’89

2- Nina Haver-Loeseth (NOR) à 0‘’50

3- Wendy Holdener (SUI) à 0‘’61

4- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’92

5- Katharina Truppe (AUT) à 1‘’11

6- Emelie Wikstroem (SUE) à 1‘’20

7- Katharina Liensberger (AUT) à 1‘’46

8- Chiara Mair (AUT) à 1‘’90

9- Kristin Lysdahl (NOR) à 2‘’04

10- Meta Hrovat (SLO) à 2‘’09

...



Abandons : Katharina Gallhuber (AUT), Laurence St-Germain (CAN), Franziska Gritsch (AUT), Paula Moltzan (USA), Estelle Alphand (SUE), Joséphine Forni (FRA) ...



Non qualifiées pour la seconde manche : Sara Hector (SUE), Maren Skjoeld (NOR)...