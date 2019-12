Ski alpin - Slalom de Killington (F) : Shiffrin a une belle avance

Victorieuse du premier slalom de la saison à Levi (Finlande) la semaine passée, Mikaela Shiffrin peut rêver d'une deuxième victoire ce dimanche à Killington, dans le Vermont. L'Américaine de 24 ans a en effet remporté la première manche avec 1"13 d'avance sur sa grande rivale slovaque Petra Vhlova et 1"74 sur la Suissesse Wendy Holdener, qui avait terminé deuxième à Levi (troisième à Levi, l'Autrichienne Katharina Truppe n'est pas allée au bout de la 1ere manche). Shiffrin peut donc clairement rêver d'une 62eme victoire en Coupe du Monde (la 42eme en slalom), ce qui lui permettrait d'égaler l'ancien record détenu par Annemarie Moser-Pröll, et se rapprocher de Lindsey Vonn (82). Côté français, une seule fille était présente dans le portillon de départ, Clara Direz, mais la jeune skieuse de Sallanches n'a pu faire mieux que 38eme, à 5"94 de Shiffrin, et ne participera donc pas à la deuxième manche, qui débutera à 19h00, heure française.



SLALOM DE KILLINGTON (ETATS-UNIS)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 1er décembre 2019

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 51"98

2- Petra Vhlova (SLQ) à 1"13

3- Wendy Holdener (SUI) à 1"74

4- Katharina Liensberger (AUT) à 2"03

5- Katharina Gallhuber (AUT) à 2"39

6- Christina Ackermann (ALL) à 2"67

7- Michelle Gisin (SUI) à 2"77

8- Katharina Huber (AUT) à 2"79

9- Anna Swenn Larsson (SUE) à 2"82

10- Roni Remme (CAN) à 3"16

...



Non qualifiées pour la 2eme manche : Clara Direz (FRA), Sara Hector (SUE), Katharina Truppe (AUT), Estelle Alphand (SUE), Marusa Ferk (SLO)