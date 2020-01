Ski alpin - Slalom de Flachau (F) : Vlhova devance Shiffrin

Victorieuse des trois premiers slaloms de la saison, Mikaela Shiffrin avait vu Petra Vlhova s'imposer à Zagreb il y a dix jours. Ce mardi, à l'occasion du slalom nocturne de Flachau, en Autriche, c'est encore la Slovaque qui a pris le meilleur sur l'Américaine lors de la première manche, en s'imposant de six dixièmes. Trois autres skieuses ont réussi à finir dans la même seconde : Katharina Liensberger, Anna Swenn Larsson et Wendy Holdener. Cela promet une belle bataille pour la lutte pour le podium, mais pour la victoire, Vlhova semble avoir creusé un bel écart. Seule Française en lice à Flachau et partie avec le dossard 53, Joséphine Forni ne participera pas à la deuxième manche (qui débutera à 20h45), après avoir terminé à 4"73 de Vlhova.



C OUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE FLACHAU (AUTRICHE)

Classement de la première manche - Mardi 14 novembre 2020

1- Petra Vlhova (SLQ) en 53"32

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"60

3- Katharina Liensberger (AUT) à 0"65

4- Anna Swenn Larsson (SUE) à 0"77

5- Wendy Holdener (SUI) à 0"84

6- Michelle Gisin (SUI) à 1"30

7- Chiara Mair (AUT) à 1"49

8- Katharina Truppe (AUT) à 1"91

9- Nina Haver-Loeseth (NOR) à 1"85

10- Sara Hector (SUE) à 1"92

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Joséphine Forni (FRA) , Estelle Alphand (SUE), Lara Dell Mea (ITA), Marusa Ferk (SLO)...



Abandons : Mina Fuerst Holtmann (NOR), Charlie Guest (GBR)...