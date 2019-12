Ski alpin : Pinturault partant pour Bormio

Pinturault devrait être prêt



Le tenant du titre français du petit globe de la spécialité ne peut pas encore assurer de sa présence pour le moment, à J-6. Toutefois, les examens qu'il a passés ce mardi afin d'en savoir plus sur sa blessure au niveau de l'adducteur gauche contractée la veille lors du géant parallèle d'Alta Badia et l'éventuelle durée de son absence laissent penser qu'il sera opérationnel pour le combiné de dimanche. Si Pinturault redoutait une déchirure lundi soir après son élimination dès le premier tour du tableau final (« c’est forcément une contracture mais on espère que ce n’est pas plus grave »), il« Suite au parallèle de Alta Badia en Coupe du Monde, Alexis Pinturault souffre d’une lésion musculaire de 6 mm du muscle long adducteur de sa cuisse gauche », a indiqué plus précisément la Fédération française de ski (FFS) sur Twitter, assurant que « tout est mis en place pour qu’il puisse participer à Bormio ».Dans la station lombarde,, lui le champion du monde et médaillé olympique (argent) de la spécialité. A condition qu'il récupère intégralement de ses moyens d'ici à ce week-end. Avec une déchirure, la question ne se poserait même pas. En revanche,Florian Loriot et Robin Buffet. Au même titre que Buffet, Loriot, sélectionné pour la première fois de sa jeune carrière (il a 21 ans), fera à cette occasion ses grands débuts dans la discipline.