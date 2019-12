Ski alpin : La retraite ne donne aucun regret à Marcel Hirscher

Vainqueur des huit derniers gros Globes de Cristal, Marcel Hirscher est un retraité heureux ! L’Autrichien, qui a mis un terme à sa prestigieuse carrière au terme de la saison 2018-2019, est récemment revenu sur son choix de mettre le ski alpin derrière lui. Et, à l’entendre, le natif d’Annaberg-Lungötz n’a pas le moindre regret. « Deux semaines après avoir dit stop, je me suis demandé si j'avais fait le choix le plus intelligent. Mais maintenant je m'attache tous les jours à mener une vie normale, a confirmé le double champion olympique à la chaîne de télévision Servus TV, propriété d'un des partenaires de Marcel Hirscher pendant sa carrière, le groupe Red Bull. Je suis convaincu à 100% que c 'était le bon moment pour prendre ma retraite. Penser à revenir à la compétition n'a aucun sens. »

Hirscher : « Il n’y a pas de nostalgie »

S’il chausse à nouveau les skis, c’est désormais pour faire profiter aux autres de son expérience. En effet, Marcel Hirscher est resté lié à la marque autrichienne Atomic dans un rôle lui permettant de développer les futurs modèles de skis. Une activité qui lui permet de rester plus proche de sa famille. « C'est très agréable d'avoir du temps pour soi, de ne pas être constamment stressé », a confirmé le quintuple champion du monde. Reste la question de son avenir à plus long terme et la question de devenir consultant pour la télévision s’est posée. Ce à quoi il a su répondre par une pirouette. « Devenir consultant télé ? Mais toutes les places sont prises, je n'ai reçu aucune offre, a déclaré un Marcel Hirscher hilare. Regarder les courses depuis chez moi est beaucoup plus simple que je ne le pensais. Je prends du plaisir, il n'y a pas de nostalgie. » Sans doute que ses anciens rivaux, Alexis Pinturault en tête, n’ont pas plus de nostalgie à son égard.