Ski alpin - Géant de Lienz (F) : Shiffrin prend les devants

Slalom géant de Lienz (Autriche) – Première manche (Classement final) – Samedi 28 décembre 2019

Elle a mis tout le monde d’accord dès la première manche. Mikaela Shiffrin est en tête du slalom géant de Lienz ce samedi à l’issue de la première descente.. Les deux skieuses transalpines avaient pourtant montré une bonne forme ces derniers temps mais elles accusent déjà un retard conséquent face à la démonstration de Shiffrin. Au pied du podium, Tessa Worley a réalisé une bonne première manche même si elle compte plus d’une second de retard sur la tête (+1’’33). Sa compatriote Coralie Frasse Sombet (+1’’42) s’est également faite une place parmi les dix premières, tout comme une autre Française Clara Direz (+1’’57). Respectivement en sixième et huitième positions, les Françaises peuvent espérer une place dans le top 10 à l’issue de la deuxième manche qui débutera à 13h30.Marta Bassino (ITA) à 0’’61Federica Brignone (ITA) à 0’’74à 1’’33Petra Vlhova (SLQ) à 1’’37à 1’’42Katharina Liensberger (AUT) à 1’’56à 1’’57Wendy Holdener (SUI) à 1’’58Tina Robnik (SLO) à 1’’70à 4’’34