Ski alpin : Fin de saison pour Paris !

Catastrophe pour Dominik Paris ! La saison du skieur italien de 30 ans est d’ores et déjà terminée, suite à une lourde chute subie ce mardi à l’entraînement à Kirchberg, près de Kitzbühel en Autriche (où se tiendra un Super G vendredi, une descente samedi et un slalom dimanche). Il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit et d'une micro-fracture de la tête du péroné. « Ma saison s’arrête ici. Malheureusement, pendant que je glissais, mon ski intérieur a pris trop de neige et le ligament s'est cassé. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. Dans les prochains jours on évaluera, avec le staff médical, la façon dont on va procéder », a réagi Paris sur le site de la Fédération internationale de ski.

Paris était quatrième du gros globe

Même si, dans son malheur, le skieur a finalement la chance de se blesser lors d’une saison sans Jeux Olympiques ni championnats du monde, cette blessure reste un énorme coup dur, car il avait réussi une très bonne première partie de saison. Il a notamment gagné les deux descentes de Bormio, et terminé deuxième de la descente et du Super G de Lake Louise, et de la descente de Wengen samedi dernier, ce qui lui permettait d’occuper la quatrième place du classement général de la Coupe du Monde, la deuxième place en descente et la cinquième place en Super -G. Rendez-vous l’hiver prochain !