Ski alpin - Descente de Kvitfjell (H) : Mayer grille la politesse à Kilde, Pinturault termine loin

COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE KVITFJELL (NORVÈGE)

Classement final - Samedi 7 mars 2020

1- Matthias Mayer (AUT) en 1'48‘’02

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0‘’14

3- Carlo Janka (SUI) à 0‘’37

4- Beat Feuz (SUI) à 0‘’43

5- Travis Ganong (USA) à 0‘’55

6- Kjetil Jansrud (NOR) à 0‘’83

7- Mauro Caviezel (SUI) à 0‘’91

8- Thomas Dressen (ALL) à 0‘’95

9- Nicolas Raffort (FRA) à 1‘’13

10- Maxence Muzaton (FRA) à 1‘’25

...

15- Johan Clarey (FRA) à 1‘’59

25- Nils Allègre (FRA) à 2‘’36

32- Alexis Pinturault (FRA) à 2‘’61

36- Victor Schuller (FRA) à 3‘’64

38- Matthieu Bailet (FRA) à 5‘’22

...





Abandon : Steven Nyman (USA).