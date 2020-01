Ski alpin - Combiné de Altenmarkt-Zauchensee (F) : Shiffrin et Vlhova ont chuté, les Italiennes au pouvoir

Ce super-G a fait de nombreux dégâts. Ce dimanche, à l'occasion de la première manche du combiné d'Altenmarkt-Zauchensee en Autriche, l'Américaine Mikaela Shiffrin ou encore la Slovaque Petra Vlhova ont toutes les deux chuté. Les deux skieuses ne se disputeront donc pas la victoire finale lors de cette course comptant pour la Coupe du Monde féminine de ski alpin. L'Italienne Federica Brignone en a donc profité pour tirer son épingle du jeu et ainsi signer le meilleur temps, en 1'13‘’80, devant sa compatriote Marta Bassino (à 0‘’22). La Suissesse Wendy Holdener, championne du monde en titre de la spécialité, s'est idéalement placée, avant le slalom, avec la troisième place (à 0‘’50). Les quatre Françaises engagées ont profité des nombreux abandons du jour pour se placer dans le Top 30. Laura Gauché a fini meilleure Tricolore, avec la 13eme place (à 1‘’88), tandis que Romane Miradoli a pris la 20eme place (à 2‘’12). Enfin, Tifany Roux (22eme) et Camille Cerutti (23eme) se sont également montrées.



COUPE DU MONDE (F) / COMBINE DE ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUTRICHE)

Classement du Super G - Dimanche 12 janvier 2020

1- Federica Brignone (ITA) en 1'13‘’80

2- Marta Bassino (ITA) à 0‘’22

3- Wendy Holdener (SUI) à 0‘’50

4- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0‘’52

5- Ester Ledecka (RTC) à 0‘’86

6- Nina Ortlieb (AUT) à 0‘’93

7- Elena Curtoni (ITA) à 0‘’94

8- Elisabeth Reisinger (AUT) à 1‘’02

9- Nathalie Groebli (SUI) à 1‘’52

10- Ida Dannewitz (SUE) à 1‘’54

...

13- Laura Gauché (FRA) à 1‘’88

20- Romane Miradoli (FRA) à 2‘’12

22- Tifany Roux (FRA) à 2‘’40

23- Camille Cerutti (FRA) à 2‘’64

...



Abandons : Ilka Stuhec (AUT), Petra Vlhova (SLQ), Jasmina Suter (SUI), Michelle Gisin (SUI), Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Marie-Michele Gagnon (CAN), Priska Nufer (SUI), Mikaela Shiffrin (USA), Sofia Goggia (ITA)...