Serena Williams, Nanterre, Kim Clijsters : Les 8 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2013 : Une première pour Nanterre



Nanterre remporte le championnat de France pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire sur Strasbourg 83-77 lors du quatrième match de la finale de Pro A, au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris.



2013 : Serena reine de Paris



Onze ans après son dernier titre à Roland-Garros, Serena William remporte de nouveau la coupe Suzanne-Lenglen après son succès en finale face à Maria Sharapova sur le score de 6/4 - 6/4.

Naissances

Kim Clijsters (tennis) née en 1983



Durant sa carrière, Kim Clijsters a remporté quarante-et-un tournois en simple sur le circuit WTA, dont l’US Open en 2005, 2009 et 2010, l’Open d’Australie en 2011 ainsi que trois Masters (2002, 2003 et 2010). Après une première retraite en 2007, la Belge fait son retour sur les courts en 2009 après la naissance de son premier enfant. Un come-back tonitruant qui la mènera jusqu’à la victoire finale à l’US Open 2009. Avec ce titre, elle devient la première joueuse non classée à remporter l’US Open, et, par la même occasion, la première mère à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis Evonne Goolagong à Wimbledon en 1980. En 2012, elle annonce la fin de sa carrière.



Javier Mascherano (football) né en 1984



Après un début de carrière passé du côté de l’Argentine et du Brésil, Javier Mascherano rejoint l’Europe en 2006 en s’engageant avec West Ham. Après une saison dans le club de l'est londonien, le milieu de terrain rejoint Liverpool en 2007. Chez les Reds, l’Argentin forme avec Steven Gerrard et Xabi Alonso l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. En 2010, Mascherano signe au FC Barcelone et participe à la conquête des deux Ligues des champions, en 2011 et 2015. Recordman du nombre de sélections avec l’Argentine (147), il représente l’Albiceleste durant la Copa América en 2004, 2007, 2011 et 2015, et il participe aux Coupes du monde 2006, 2010, 2014 et 2018. Il est le seul double champion olympique de football argentin, après ses deux médailles d’or aux Jeux d’Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. Il a également disputé la finale du Mondial 2014 contre l’Allemagne.