Route du Rhum : La pénalité contre Caudrelier finalement annulée

Caudrelier était bien derrière la ligne de départ

Charles Caudrelier est soulagé. Ce mercredi, quelques heures après le départ de la Route du Rhum, le ciel était tombé sur la tête du skipper du Maxi Edmond de Rothschild. Alors que l’envol des 138 participants a été chaotique, la direction de course a décidé de sanctionner pas moins de 17 d’entre-eux pour avoir coupé la ligne de départ avant que le départ de la transatlantique reliant Saint-Malo à la Guadeloupe soit officiellement donné. L’ensemble des skippers fautifs a été sanctionné d’une pénalité de quatre heures. Autrement dit, ils devaient passer au même point à quatre heures d’intervalle avant de reprendre leur course vers Pointe-à-Pitre. Très vite, l’équipe du Maxi Edmond de Rothschild a lancé la procédure pour contester cette pénalité, que le natif de Paris devait effectuer dans les 48 heures sauf si la météo rendait la manœuvre périlleuse. Une procédure dont le résultat a été communiqué ce vendredi matin par l’intermédiaire d’un communiqué de son équipe.En effet, le jury réuni en Guadeloupe a pu se prononcer et prendre la décision d’annuler purement et simplement la décision prise par la direction de course. « Au vu des éléments portés à sa connaissance, à savoir la position du Fra 17 Maxi Edmond de Rothschild au moment du départ, le président du comité de course a signifié à Charles qu’il n’était pas OCS, c’est-à-dire qu’il était du bon côté de la ligne au moment du départ », annonce l’équipe du skipper français dans son communiqué. Directeur du Gitana Team, qui encadre Charles Caudrelier, Cyril Dardashti a confié que c’est « un soulagement pour Charles comme pour toute l’équipe » et que son skipper « peut désormais se consacrer uniquement et pleinement à sa course ». Ce dernier ajoute que les balises GPS ont démontré que le trimaran était 50 mètres derrière la ligne au moment du coup de canon. Une Route du Rhum que le Maxi Edmond de Rothschild mène au pointage de 8h00 ce vendredi, alors que le quart de la distance a été franchi, avec un peu plus de 26 kilomètres d’avance sur le SVR-Lazartigue de François Gabart.