Ramos, Bianchi, XV de la Rose..., les 30 mars qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

30 mars 2003



Grand Chelem anglais



À la suite de sa victoire face à l’Irlande sur le score de 42 à 6, l’équipe d’Angleterre s’adjuge le tournoi des VI Nations 2003 et réalise par la même occasion son premier Grand Chelem depuis 1995. Huit mois plus tard, les coéquipiers de Jonny Wilkinson soulèveront la première Coupe du Monde de leur histoire.

Naissance :

Sergio Ramos (football) né en 1986



Légende du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, Sergio Ramos s’est construit au fil du temps un palmarès impressionnant. Vainqueur entre autres, d’une Coupe du Monde et de quatre Ligues des Champions, le joueur qui a commencé sa carrière au FC Séville est, depuis septembre dernier, le recordman du nombre de sélections sous le maillot de l'équipe d'Espagne avec 167 capes.

Décès :

Lucien Bianchi (pilote automobile) décédé en 1969



Lucien Bianchi, pilote italien naturalisé belge, est mort le 30 mars 1969 au Mans à l’âge de 34 ans des suites d’un accident durant les essais préliminaires des 24 Heures du Mans sur Alfa Romeo. Ce pilote s’est adjugé de nombreuses victoires dans sa carrière, notamment en rallye et en course d’endurance. Lucien Bianchi est aussi le grand-oncle du pilote automobile français décédé en 2015, Jules Bianchi.