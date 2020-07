Premier Tour de France, Zidane, Carl Lewis : Les 1er juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1903 : Départ du premier Tour de France



Le Tour de France 1903 est la 1ère édition du Tour de France qui a lieu du 1er au 19 juillet. Course cycliste organisée par le journal l’Auto, elle se déroule en six étapes. Le parcours relie les principales villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.



2006 : Le chef d’œuvre de Zinédine Zidane



Lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et le Brésil, Zinédine Zidane réalise ce soir-là l’une des plus grandes prestations de sa carrière. Roulette, coup du sombrero, double contact, toute la panoplie du numéro 10 français est de sortie. À la 57eme minute, ZZ adresse une passe décisive pour Thierry Henry qui permettra à la France d’inscrire l’unique but du match.

Naissances

Carl Lewis (athlétisme) né en 1961



C’est en 1981 que Carl Lewis devient l’homme le plus rapide du monde en parcourant 100 mètres en 10 secondes. Il remporte aussi le trophée du meilleur sportif amateur américain. Entre cette date et 1992, il deviendra six fois champion du monde du 100 mètres (il court en 9,93 secondes en 1988, et en 9,86 secondes en 1991) et se classe systématiquement parmi les trois meilleurs sprinters mondiaux. N’ayant pas abandonné le saut en longueur, Carl Lewis remporte six titres de champion du monde dans cette épreuve, et ne descend jamais en dessous de la seconde place (obtenue avec 8,91 mètres aux Championnats de Tokyo). Il gagne également plusieurs relais 4x100 mètres avec ses compatriotes américains (Championnats du monde de 1983, 1987 et 1991). Il remporte neuf médailles d’or aux JO de 1984 à 1996 : deux sur 100 mètres, une sur 200 mètres (et une autre en argent), deux sur 4x100 mètres et quatre en saut en longueur.



Bernard Laporte (rugby) né en 1964



Champion de France en 1991 avec l’Union Bordeaux Bègles, Bernard Laporte entame une carrière d’entraîneur en 1993. Il entraîne le Stade Bordelais entre 1993 et 1995, puis le Stade français de 1995 à 1999, avec à la clé, un titre de champion de France et une Coupe de France. Il est ensuite le sélectionneur du XV de France de 1999 à 2007. Par la suite, Bernard Laporte est chargé des Sports auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports dans le second gouvernement Fillon du 22 octobre 2007 au 23 juin 2009. En 2011, Bernard Laporte fait son retour sur les bancs de touche en devenant manager du RC Toulon de 2011 à 2016. Avec le club varois, il remporte un titre de Championnat de France (2014), et 3 Coupes d'Europe consécutives (2013, 2014, 2015), une première dans l'histoire du tournoi. Il est par la suite élu président de la Fédération française de rugby à XV le 3 décembre 2016. Sous sa présidence, la France obtient en novembre 2017, l'organisation de la Coupe du Monde 2023.