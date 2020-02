Planche à voile - Championnats du monde : Deux médailles pour la France

Vice championne du monde 🥈

Après une de mes plus belle remontada sur les 3 derniers jours 👊💥 pic.twitter.com/C1YrvYoNwZ

— picon charline (@piconcharline) FebruarPosty 29, 2020

A cinq mois des Jeux Olympiques de Tokyo, où elle défendra son titre remporté à Rio, Charline Picon est en grande forme. La véliplanchiste de 35 ans a en effet terminé deuxième des championnats du monde, qui se déroulent à Sorrento en Australie. Déjà quadruple médaillée mondiale (or en 2014, argent en 2018, bronze en 2009 et 2010), la maman de la petite Lou (2 ans et demi) a terminé deuxième de la « medal race », derrière la Néerlandaise Lilian de Geus, comme il y a deux ans, et devant l'Israélienne Noy Drihan. La Française avait pourtant mal débuté sa compétition, avec une 18eme place lors de la troisième course, une 13eme lors de la quatrième course et une 23eme lors de la cinquième. Mais elle en a ensuite remporté trois, ce qui lui a permis de se rapprocher au classement, puis d’aller remporter la médaille d’argent. De bon augure avant Tokyo !Du côté des hommes, Thomas Goyard (28 ans) a décroché la médaille de bronze, comme en 2014, derrière les Néerlandais Kiran Badloe et Dorian van Rijsselberghe. Il partira favori pour représenter la France aux JO de Tokyo, sachant que ses compatriotes Pierre Le Coq et Louis Girard n'ont pris "que" la sixième et la huitième place. La Fédération française de voile doit communiquer le nom des sélectionnés la semaine prochaine.