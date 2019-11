Patinage artistique - Trophée NHK : Papadakis et Cizeron dans l'histoire

Papadakis et Cizeron frappent fort à deux semaines de la finale du Grand Prix

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron écrivent l'histoire. Pour leur première sortie en Grand Prix cette saison, début novembre à Grenoble, les deux patineurs français avaient déjà placé la barre très haut, avec une victoire assortie d'un nouveau record personnel sur la danse rythmique (88,69 points). Une performance somptueuse mais presque anecdotique par rapport à l'Lors de cette première journée du Trophée NKH,Dans leurs tenues rose fluo et noir pour le natif de Montbrison et rose et bleu turquoise toute aussi flashy pour la Clermontoise et sur la musique de la comédie musicale « Fame »,De quoi laisser évidemment loin derrière dans leurs rétroviseurs les vice-champions d'Europe Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, avec leur 84,07 points, à la veille du programme libre de samedi. En débarquant au Japon, Papadakis et Cizeront, la tête déjà tournée vers la finale du Grand Prix de décembre prochain à Turin (5 au 8), avaient à coeur de préparer le rendez-vous turinois du mieux possible, et, si possible, de monter encore d'un cran par rapport à leur prestation de Grenoble. Ils pouvaient difficilement faire mieux.